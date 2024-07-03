رسالة مثيرة لكهربا بعد استبعاده من مباراة الأهلي والداخلية.. كيف يرى المستقبل؟

ما يزال محمود كهربا لاعب الأهلي، الاسم الأكثر تداولًا بين جماهير المارد الأحمر، في ظل حالة الجدل التي أثيرت حوله في الساعات الماضية، بشأن توقيع قرارات تأديبية ضده، وعدم ظهوره في المباراة المرتقبة للأهلي والداخلية، ضمن منافسات دوري nile.. فما رد فعل كهربا على هذا الاستبعاد قبل ساعات من اللقاء؟

رد فعل كهربا على غيابه عن لقاء الداخلية والأهلي

«صباح النشاط والتفاؤل والابتسامة بأن القادم أفضل إن شاء الله»، هكذا كان أبرز رد فعل لمحمود كهربا على الاستبعاد من مباراة الداخلية والأهلي، عبر حسابه على «فيسبوك»، إذ يتفائل بأن القادم سيكون أفضل وقد يحمل له فرصة للمشاركة والعودة للتشكيل الأساسي للمارد الأحمر من جديد.

وجاء رد فعل كهربا، بالتزامن مع التأكيد على غيابه من القائمة، ومواصلته التدريبات المنفردة في ملعب التتش بالجزيرة، بقرار تأديبي من جانب المدير الفني السويسري مارسيل كولر، بسبب تصرفه الذي أثار حفيظة المدرب السويسري، بعد غيابه عن تدريبات المستبعدين من المباراة قبل الأخيرة للنادي الأهلي.

ويأتي قرار كولر بإبعاد كهربا عن التدريبات الجماعية للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، بعد رفض اللاعب خوض تدريبات بدنية مع اللاعبين المستبعدين من لقاء فاركو، كما غاب أيضًا عن لقاء طلائع الجيش.

فترة صعبة لكهربا مع الأهلي

وتشير مصادر لـ«الوطن»، إلى أن كهربا سيغيب عن مباراة الأهلي والداخلية أيضًا، والتي ستقام غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الـ29 من مسابقة دوري NILE، والتي ستكون ضمن مشوار الأهلي الحاسم نحو لقب الدوري الممتاز، في صراعه الشرس مع بيراميدز.

يُذكر أن كهربا يمر بفترة صعبة مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث فقد مكانه الأساسي في تشكيلة الفريق، كما تعرض لانتقادات واسعة من قبل الجماهير بسبب تراجع مستواه.