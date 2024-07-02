كولر يطيح بـ بيرسي تاو من الأهلي ويكشف الأسباب

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإطاحة بلاعب أجنبي جديد من صفوف الفريق، قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

وعلم «الوطن سبورت» أن كولر أبلغ لجنة تخطيط الكرة بالنادي، خلال الاجتماع الذي عقد بالأيام الماضية، بعدم رغبته في استمرار الجنوب إفريقي بيرسي تاو، بصفوف الفريق، في الموسم الجديد.

أسباب الإطاحة ببيرسي تاو من الأهلي نهاية الموسم

وبرر كولر طلبه بضرورة رحيل بيرسي تاو، لعدة أسباب، جاء أبرزها دخول اللاعب في خلافات قوية مع الجهاز الفني حال عدم مشاركته في تشكيل الفريق الأساسي بالمباريات.

وجاء ثاني الأسباب التي أوضحها كولر إلى لجنة التخطيط، هو كثرة الإصابات العضلية التي يتعرض لها اللاعب وابتعاده عن قائمة المباريات لفترات طويلة لذلك السبب.

وشارك بيرسي تاو في 30 مباراة مع النادي الأهلي في هذا الموسم، بينما تغيب عن التواجد في قائمة مباريات الأهلي 14 مباراة بسبب الإصابة، ونجح تاو في إحراز 7 أهداف.

عروض بيرسي تاو للرحيل عن الأهلي

وتلقى بيرسي تاو عدة عروض خلال الفترة الماضية جاء أبرزها من ناديي صن داونز ويانج أفريكانز، في جنوب إفريقيا، كما تلقى اللاعب عرضًا من أحد أندية الدوري الإماراتي.

وانضم بيرسي تاو إلى صفوف النادي الأهلي منذ عامين قادمًا من صفوف برايتون الإنجليزي.