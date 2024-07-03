وزير الإسكان بعد أداء اليمين الدستورية: إدارة الأصول واستثمار المشروعات المنفذة أولوية

تقدم وزير الإسكان شريف الشربيني، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكليفه وزيرا للإسكان، مؤكدا خلال حديثه لقناة إكسترا نيوز، عقب حلف اليمين الدستورية، أن هناك مجموعة من الملفات ذات الأولوية، على رأسها مشروعات سكن لكل المصريين، والإسكان الاجتماعي، ومشروعات تطوير العشوائيات بالأماكن المختلفة، ومشروع حياة كريمة.

الاستثمار في المشروعات

وأضاف الشربيني أن إدارة الأصول واستثمار المشروعات التي جرى تنفيذها هو الشغل الشاغل للحكومة، لتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة، خصوصا المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى إشراك المستثمرين والقطاع الخاص بشكل كامل.

ملفات مهمة على طاولة الوزارة

وأوضح أن مدن الجيل الرابع ومدينة العلمين الجديدة واستكمال بقية مشروعات العاصمة الإدارية من ضمن الملفات المهمة للوزارة.