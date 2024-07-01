«الإسكان»: رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية في 3 مدن جديدة

تستمر أجهزة مدن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية، وذلك في إطار الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، وتنفيذ شبكات الطرق والمحاور الرئيسية، بهدف توفير البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي بتلك المدن، في ظل متابعة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

استكمال أعمال المرافق للمصانع الجديدة

يواصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال الطرق والمرافق والزراعة والنظافة، ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمصانع، للتسهيل على العمال وأصحاب المصانع وتيسير حركة التنقلات بين المصانع، وزيادة الطرق الرابطة بين المنطقة الصناعية والطرق الرئيسية الخارجية، بجانب متابعة استكمال أعمال المرافق للمصانع الجديدة، فيما يجري العمل على زراعة الجُزر بين الطرق داخل المنطقة الصناعية، والتشجير على جانبي الطرق لإظهار المنطقة الصناعية بشكل جمالي يليق بالمدينة، مؤكداً تذليل أي عقبات أو مشكلات تعوق حركة الصناعة بالمدينة.

30 مليون جنيه لرصف طرق المناطق الصناعية

وينفذ جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أعمال الطبقة الأسفلتية واستكمال عملية رفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة، والمسند تنفيذها لإحدى الشركات بقيمة إجمالية للمشروع 30 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ الأعمال وفقاً للمواصفات القياسية الموضوعة، في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة.

في مدينة 15 مايو، يجري تمهيد بعض الطرق والبدء في أعمال الطبقة الأسفلتية وأعمال تنسيق الموقع ضمن مشروع رفع كفاءة طرق وأرصفة المنطقة الصناعية الثانية بمدينة 15 مايو، وفق خطة شاملة للنهوض بكافة الطرق على مستوى جميع المراحل، لإضفاء طابع خاص على حركة الاستثمار وتوفير بيئة آمنة وملائمة للمستثمرين وكافة العاملين بالمنطقة، وتحسين جودة الطرق بالمنطقة الصناعية.