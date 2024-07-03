تفاصيل كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة من الإسكان التعاوني

يتبقى 6 أيام على بدء حجز شقق الإسكان التعاوني من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في 5 مدن جديدة، إذ من المقرر أن يفتح الحجز أمام المواطنين الراغبين في تملك وحدة سكنية نصف تشطيب جاهزة للتسليم يوم 10 يوليو الجاري، وفقًا لكراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.

تفاصيل كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

كشفت كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، طرح 29 شقة سكنية بالتجمع الخامس بقطاع الأندلس خلف الجامعة الأمريكية، يتم تسليمها للفائزين ديسمبر المقبل، بعد انتهاء موعد الحجز وإجراء القرعة العلنية بمقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وأوضحت الكراسة، أن المشروع مُقام على 143 فدانًا، لم تتعد نسبة البناء 30% على أن تكون باقي المساحات عبارة عن مسطحات خضراء، لتحقيق الراحة والتميز لسُكان المشروع، لافتة إلى أنه رُوعي في المشروع أن تكون الشقق بأسعار أقل عن مثيلاتها في السوق العقاري، مبينة وجود أنظمة سداد متعددة يجري اختيار أيًا منها طبقًا لرغبة العميل.

مواصفات شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

- الشقق نصف تشطيب.

- باب الوحدة الخارجي من الخشب.

- الحوائط الداخلية محارة بالكامل عدا الحمام والمطبخ.

- مدخل العمارات والسلالم من الرخام.

- شقق بمساحة 125 متر مربع.

- شقق بمساحة 140 متر مربع.

- شقق بمساحة 150 متر مربع.

- وكل الشقق تشمل مسطح 25 متر مربع، حصة في الجراج.

تظام سداد أقساط شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة

كشفت الكراسة، وجود أنظمة سداد متنوعة لشقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وجاءت كالتالي:

- التقسيط على 3 سنوات.

- التقسيط على 5 سنوات.

- التقسيط على 7 سنوات.

- الأقساط ربع سنوية.

- الأقساط تختلف حسب المساحات والمميزات ونظام السداد.

- دفع ثمن الوحدة كاش إذا رغب العميل.

- خصم 25% من ثمن الشقة حال الدفع كاش.

نظام حجز شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة

1- تقديم المستندات التالية، بمقر الهيئة الرئيسي (3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد - م . نصر) اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس المقبل، حتى يوم الخميس الموافق 29 من نفس الشهر.

- الإقرار الخاص بالاطلاع على الشروط المالية وكل البيانات الواردة بالكراسة، ويتم تحديد المساحة المطلوب حجزها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2- سداد جدية دخول القرعة طبقا للمساحة المطلوبة.

3- تسليم صور إيصال السداد بمستندات الحجز.

4- الإعلان عن المستبعدين يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر المقبل.

موعد ونظام قرعة شقق الإسكان التعاوني

تجرى القرعة في الساعة 12 ظهرًا يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر المقبل، بقاعة الاجتماعات بمبنى الهيئة الرئيسي للهيئة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

1- استقبال الحاجزين يوم 9 سبتمبر المقبل بداية من 10 صباحًا.

2- إجراء القرعة في تمام الساعة 12 ظهرًا.

2. لا يُسمح بدخول مرافقين لحضور القرعة، ويستثنى من ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة بدخول مرافق واحد.

3- يجوز للمتقدم لدخول القرعة توكيل شخص آخر لحضور القرعة وكيلا عنه بموجب توكيل موثق من الشهر العقاري.

4- من لم يحضر القرعة يتم استبعاده ويخصم منه 2% مصروفات إدارية.

5- إجراء القرعة العلنية لكل مساحة على حدة طبقًا للمساحة المدونة بطلب دخول القرعة، ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين ورقم الوحدة والعمارة التي فاز بها كل منهم.

تسخة من كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

وللحصول على نسخة «BDF» من كراسة الشروط الخاصة بطرح مشروع لؤلؤة القاهرة بالتجمع الخامس من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اضغط هنــــــــا.