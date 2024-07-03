حقيقة ظهور سحابة على شكل طفل في الغروب.. صورة أشعلت السوشيال ميديا

صورة غريبة انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لسحابة على هيئة طفل يجلس على ظهر طائر محلق، قيل إنها سحابة في سماء السعودية لحظة الغروب، جاء ذلك بالتزامن مع حدوث ظواهر فلكية خلال الشهر الجاري، إذ يقترن القمر بكوكب المريخ، مكونًا العديد من الظواهر التي يمكن رؤيتها بالعين المُجردة، أو تحتاج لتوقيت مُحدد لاستطاعة رؤيتها، بحسب ما جاء في بيان الجمعية الفلكية بجدة.

وأمام انتشار الصورة بشكل كبير، تساءل البعض عن حقيقتها، وهل بالفعل التقطها المصور عبدالكريم عبدالله، أم أنها مُعدلة بالذكاء الاصطناعي.

حقيقة ظهور سحابة على هيئة طفل

وبالبحث عن حقيقة ظهور هذه السحابة، تبين أن الصورة حقيقية والتقطها المصور ‎عبد الكريم عبد الله، في يوليو 2022، ووقتها أحدثت ضجة واسعة، وفي وسائل إعلام محلية، نقلتها «روسيا اليوم»، أكد المصور السعودي، أنه بالفعل التقط الصورة في أثناء مروره بسيارته على طريق القصيم بمحافظة ثادق، عندما وجد غيمة تشكلت على هيئة طفل ظهر وكأنه يجلس على ظهر طير.

وأوضح المصور الثلاثيني، حينها إنه لم يتوقع ردود الفعل حول الصورة، لكنها لاقت اهتمامًا بالغًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة، أعلنت أن سماء السعودية شهدت الاثنين الماضي، لحظة اقتران هلال القمر المتناقص بكوكب المريخ، وهي ظاهرة تُرى بالعين المجردة، حيث كتبت الجمعية على صفحتها على «فيسبوك»: «يرصد بسماء السعودية والوطن العربي يوم الاثنين 1 يوليو 2024 اقتران هلال القمر المتناقص بكوكب المريخ، حيث سيفصل بينهما 4 درجات في ظاهرة ستشاهد بالعين المجردة».