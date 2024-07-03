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العاملون بسكك حديد مصر: إقرار مشروع قانون العمل الجديد أبرز مطالبنا من الحكومة

كتب:

سهيلة هاني
02:29 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
عبد الفتاح فكري

عبد الفتاح فكري

قال عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، إنّ الحكومة عليها مسؤولية كبيرة جدا لتحقيق آمال وطموحات العمال في مختلف النقابات، وأبرزها يتمحور حول قانون العمل، وتحسين الأجور.

مطالب العاملين بسكك حديد مصر من الحكومة الجديدة

وأضاف فكري لـ«الوطن»، أنّ أهم الملفات يتمثل في إقرار مشروع قانون العمل الجديد، وتحسين أجور العاملين في قطاع السكة الحديد، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية التي تمر بالبلاد، لذلك نأمل من الحكومة أن تعمل على إنهاء الأزمات التي تواجه عملية التنمية التي تسعى إليها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.

وأعرب رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، عن أمنياته بالتوفيق للحكومة، معربا عن تفاؤله بالأسماء التي تم اختيارها في الوزارة، ومنهم اختيار محمد جبران وزيرا للعمل، لأنه واحد من العمال، وبالتالي يشعر بالعمال ويعرف مشكلاتهم والتحديات التي تواجههم جيدا.

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