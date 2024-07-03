أبرز مطالب أهالي بورسعيد من محب حبشي المحافظ الجديد.. صحية وتعليمية واجتماعية

جدد أهالي محافظة بورسعيد الأمل في تعيين اللواء محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد الجديد، واستعرضوا عددا من المطالب الخاصة بالخدمات الصحية ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتشغيل الشباب، التي رصدتها «الوطن» في هذا التقرير.

مطالب الأهالي من محافظ بورسعيد الجديد

وقالت نورهان عبده، في تصريحات لـ«الوطن» إنها تتوسم خيرا في محافظ بورسعيد الجديد لتسهيل تقسيط دفع رسوم التأمين الصحي الشامل لغير العاملين من الجهات الحكومية وغير المؤمن عليهم، وأوضحت أن والدها يعمل نجارا ومتراكم عليه مبالغ شهرية للتأمين الصحي الشامل له ولأسرته ولا يستطيعون الاستفادة من الخدمة إلا بعد تسديد الرسوم إلا في حالة الطوارئ، مطالبة بتوفير الأدوية في الصيدليات بالتأمين الصحي لأن أغلبها أصبح بديلا لأدوية أساسية للمرضى.

يطالب مؤمن أحمد بكالوريوس تجارة، محافظ بورسعيد الجديد، بتأهيل الشباب لفرص العمل المتاحة في المحافظة، وتقديم الأولوية لهم بدلا من الاستعانة بأبناء المحافظات الأخرى.

وحدات إسكان اجتماعي لكبار السن

وأبدت هيام محمود ربة منزل ارتياحها بإعلان محافظ بورسعيد الجديد ضمن حركة المحافظين، مؤكدة أن التجديد مطلوب وطالبت بتوفير وحدات إسكان اجتماعي لغير المتزوجين من كبار السن من لم يسبق لهم الحصول على وحدات من قبل حيث تشهد بورسعيد وجود عدد كبير المواطنين معرضين للطرد من المنازل التى يقيمون بها لأنها متوارثة لآخرين.