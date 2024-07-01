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تحالف الأحزاب: الحكومة المرتقبة أمام تحديات غير مسبوقة وتتطلب أفكارا مبدعة

كتب:

أحمد الشرقاوي
05:31 م | الإثنين 01 يوليو 2024
النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

قال النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنه يجب على الوزراء الجدد التركيز على حل هموم المواطن المصري في المقام الأول، مؤكدا أننا نعيش  في فترة مليئة بالتحديات غير المسبوقة في كل المجالات، لذلك نحتاج إلى قررات غير مسبوقة واستثنائية.

الوزراء الجدد مطالبون بالتركيز على هموم الشعب

أضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاقتصاد المصري تأثر بالتحديات العالمية والحروب الإقليمية في السنوات الماضية، التي تنج عنها الاتجاه إلى ترشيد، نتيجة نقص المازوت وارتفاع تكلفته بالدولار، مؤكدا أن هذه المشكلات تتطلب من الحكومة بذل جهود كبيرة للتيسير على المواطن ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

التحديات الضخمة تتطلب فكرا مبدعا

وأكد أن أعضاء مجلس النواب، سيكونون في مراقبة مستمرة لأداء الوزراء، وسيتخذون كل الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة، من أجل حل المشكلات التي يواجها الشعب، مشددا على أن التحديات الضخمة التي تواجهها الدولة، سواء في التعليم أو الصحة أو الاقتصاد، تزيد من الأعباء على الحكومة المقبلة، وتتطلب فكرا مبدعا لحل الأزمات.

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