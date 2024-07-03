جامعة الملك سلمان الدولية تهنئ وزير التعليم العالي بتجديد الثقة

تقدم الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، وإدارة الجامعة بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتجديد الثقة وصدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتجديد تعيينه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الدكتور أيمن عاشور في السير قدمًا نحو مواصلة جهود الإصلاح والنهوض بالمنظومة الأكاديمية؛ تنفيذًا لأهداف مصر للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، مؤكدًا أن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي شهدت تطورًا كبيرًا في ظل تولي سيادته المسؤولية، داعيًا المولى -عز وجل أن يوفقه خلال المرحلة المقبلة إلى كل ما فيه الخير للوطن.