وزير التعليم العالي: استكمال مشروع إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة

كشف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد تجديد الثقة له في التغيير الحكومي الجديد، وأداء حلف اليمين، ملامح فترة العمل المقبلة له، مؤكدًا أنّ العمل كما هو قائم على عدد من الملفات، أبرزها الاستمرار في تحقيق أهداف ورؤي الاستراتيجة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي جرى تدشينها عام 2023، والمتمثلة في 7 أهداف وهي «التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال»، واستكمال العمل على مشروع تحالف الجامعات.

تحقيق التكامل مع مؤسسات الدولة لخدمة المجتمع

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الفترة المقبلة ستتضمن أيضًا التوسع في إنشاء البرامج والتخصصات العلمية الجديدة التي تتطلبها سوق العمل إقليميًا ودوليًا، وكذلك البرامج البينية لمختلف التخصصات، إلى جانب العمل على استكمال مشروع إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة تشمل محافظات مصر، وكذلك الجامعات الأهلية المنبثقة من رحم الجامعات الحكومية، واستمرار تطويع البحث العلمي لخدمة المجتمع والصناعة.

استمرار تطويع البحث العلمي لخدمة قضايا المجتمع المصري

وأكد أنّ الفترة المقبلة ستشهد أيضًا الاستعداد لتنسيق الجامعات، إلى جانب عدد من الملفات الأخرى التي تهدف لتطوير قطاع التعليم الجامعي وتتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.