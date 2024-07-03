ملفات تنتظر وزير التعليم العالي في الوزراة الجديدة

كشف الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة الأسبق، عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الأسبق، عن بعض الملفات المنتظر العمل عليها خلال الفترة المقبلة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في التشكيل الحكومي الجديد.

وقال القناوي: «هناك عدد من الملفات، أبرزها العمل على ربط سوق العمل بالتعليم وأن تكون هناك دراسة واضحة لذلك، تهتم باحتياجات مصر خلال الـ10 سنوات المقبلة وليس 5 سنوات، والتوقف على إنشاء كليات لا تستهدف سوف العمل».

التوسع في الجامعات التكنولوجية

وأضاف «القناوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: يجب استكمال العمل على التوسع في الجامعات التكنولوجية والدولية التي تتماشى تخصصاتها مع متطلبات سوق العمل، والاهتمام بالتفكير في برنامج للتدريب التحويلي، بحيث يتم استغلال طاقات الخريجين غير المؤهلين لسوق العمل وتحويلهم لطاقات إيجابية يحتاجها سوق العمل.

تطوير البحث العلمي

وأوضح أنه يجب العمل على استمرار تطوير البحث العلمي، بحيث تكون الجامعات جزء رئيسي في حل مشكلات المجتمع، والعمل على تنمية المصادر الطبيعية من خلال أبحاث تطبيقية فعلية تسهم في الارتقاء بالمجتمع وتقليل فاتورة الاستيراد والتصدير.