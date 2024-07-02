ممر شرفي لـ شريف فاروق قبل مغادرته البريد لتولي وزارة التموين

أقام العاملون فى البريد المصري، ممرا شرفيا للدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، في آخر يوم عمل له، بعد أنباء توليه وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى وزارة الدكتور مصطفى مدبولي، خلفا للدكتور علي المصيلحي.

تولى مسؤولية البريد في عام 2021

تولى شريف فاروق، مسؤولية البريد فى عام 2021، وأحدث طفرة في خدماته، اذ استكمل تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير البريد المصري، التي تتضمن عدد من المحاور، تشمل تطوير مكاتب البريد، وزيادة منافذه من خلال إنشاء مكاتب جديدة، وأنماط جديدة من المنافذ، بالإضافة إلى التوسع فى الخدمات التي يقدمها، فضلا عن تطوير المكاتب التاريخية مع الحفاظ على الطراز المعماري لها.

تطور نحو 3840 مكتب بريد

شهدت سنوات تولي شريف فاروق مسؤولية البريد، تطور نحو 3840 مكتبا، ووصول عدد المنافذ إلى 4527 مكتب بريد، وأطلق «البريد» برامج تدريبية على لغة الإشارة، وكيفية التعامل مع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الصُم والبُكم، بالتعاون مع جامعة عين شمس، بهدف تقديم كل الخدمات الحكومية والمالية والبريدية لذوي الهمم بالشكل اللائق.

البريد يحصل على شهادة «ترشيد» لريادة الطاقة والتصميم البيئي

يمتلك «فاروق» خبرة مصرفية لمدة تزيد عن 30 عاما، أهلته لحصول البريد على شهادة «ترشيد» لريادة الطاقة والتصميم البيئي، معتمَدة من المجلس العالمي للمباني الخضراء، لتميزه في تصميم وتنفيذ مكتب بريد فارس بمدينة أسوان، بالتعاون مع شركة «إى كونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية»، حيث تم الاعتماد على أفضل سبل الاستدامة والحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، وتم ترميم المكتب وتطويره باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة.

ملفات مهمة

ينتظر شريف فاروق مجموعة من الملفات المهمة ستكون على رأس اولوياته في وزارة التموين، تتلخص في إحكام السيطرة على الأسواق ومراقبتها، وتوفير الاحتياجات الجماهيرية من مختلف السلع الأساسية، في نطاق خطة الدولة الاقتصادية، وتنظيم تداول السلع وتسعيرها والإشراف على عدالة توزيعها وسلامته، ضمانا لوصولها بالمواصفات والأسعار المناسبة، إلى جانب متابعة تنظيم التجارة الداخلية فيما يتعلق بالتسويق والموازين والمقاييس والمكاييل ودمغ المصوغات، وإعداد البحوث اللازمة لرفع الكفاءة التسويقية بالمحافظة.