«مش هتقدر تشوف القمر بليل».. ظاهرة فلكية نادرة ستحدث الجمعة المقبل

عاشقو الفلك ينتظرون ظاهرة نادرة ستحدث خلال الأيام المقبلة، تحديدًا في يوم 6 يوليو الجاري، وهي اختفاء القمر من السماء طوال ساعات الليل، والسبب في ذلك هو اقتران الشمس مع القمر، مما يجعله غير مرئي بالعين المجردة، وشرح تلك الظاهرة الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.

ظاهرة فلكية بعد أيام.. ماذا يحدث في السماء؟

وكشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، عما يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا إنه من المقرر أن يقترن القمر مع الشمس،وسيكون القمر غير مرئي في السماء طوال الليل، خاصة إنه سيقترن مع الشمس في 6 يوليو، فيشرق حينها معها ويغرب معها فلا يظهر أبدا في تلك الفترة.

«يمكن رؤية الظاهرة بالعين المجردة»، هذا ما كشفه «شاكر» أن وجه القمر المضيئ سيكون مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض، وذلك إلى أن يخرج القمر من حالة الاقتران مع الشمس حينئذ ويولد القمر الجديد، مضيفا أن رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة تعتمد على فترة بقاء القمر الوليد في السماء أثناء الشفق المسائي بعد غروب الشمس مباشرة، فضلًا عن صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار.

اقتران القمر الثلاثي

«القمر سيقترن بكواكب أخرى»، هذا ما أوضحه الدكتور أشرف، أن القمر سيقترن في هذا اليوم مع كوكب الزهرة، والنجم بولوكس Pollux - نجم لامع وعملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية - ويمكن رؤية هذه الظاهرة الفلكية الاقتران الثلاثي اللامع بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة، وتحديدًا الساعة الـ8:30 مساء.

ليالي المحاق أفضل الليالي خلال السنة

«ليالي المحاق تعد أفضل الليالي خلال السنة» وفقًا لما أكده الدكتور أشرف شاكر، إن هذه الليالي يفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة، حيث لا يعيق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الفلكية المطلوبة.