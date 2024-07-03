التحالف الوطني يهنئ أعضاء اللجنة التأسيسية ومجلس الأمناء على ثقة القيادة السياسية

وجّه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التهنئة لقامات التحالف من أعضاء اللجنة التأسيسية وأعضاء مجلس الأمناء لثقة القيادة السياسية فيهم وتكليفهم بحقائب وزارية مهمة ومؤثرة في التشكيل الوزاري الجديد، بعد تعيين كل من

- الدكتورة مايا مرسي، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، وزيرة للتضامن الاجتماعي.

- الوزير المستشارمحمود فوزي - المستشار القانوني للتحالف الوطني، وزيرا للمجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- ⁠الوزير الشيخ أسامة الأزهري - عضو اللجنة التأسيسية للتحالف، وزيرا للأوقاف.

- ⁠النائبة مارجريت صاروفيم - عضو مجلس أمناء التحالف وعضو المكتب التنفيذي، نائبا لوزيرة التضامن الاجتماعي.

وأضاف التحالف الوطني: «نهنئ الوزراء جميعًا بثقة القيادة السياسية في خبراتهم وكفاءتهم، ونتمنى لهم التوفيق والسداد لما فيه الخير والصالح لوطننا الحبيب».