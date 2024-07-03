وزيرة البيئة عقب حلف اليمين: استكمال جهود تعزيز العمل البيئي في مصر

أدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن التشكيل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

استكمال العمل على تنفيذ رؤية تطوير القطاع البيئي

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن اعتزازها وامتنانها بتجديد الثقة وإعادة تكليفها بحقيبة وزارة البيئة في الحكومة الجديدة، والتي تعبر عن ثقة القيادة السياسية في القدرة على استكمال العمل وتنفيذ رؤية تطوير القطاع البيئي في مصر.

وأكدت ثقتها الكاملة في قدرة وكفاءة العاملين بوزارة البيئة على استكمال الجهود في تعزيز العمل البيئي في مصر، والحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي من خلال تحويل التحدي البيئي إلى فرصة حقيقية اقتصادية واجتماعية.

طفرة غير مسبوقة في القطاع البيئي

وأشارت إلى استمرار جهود تطوير القطاع البيئي في مصر، والذي شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع البيئة على رأس أولويات أجندة القيادة السياسية والدولة المصرية، ودمج حقيقى للبعد البيئي في كافة قطاعات التنمية.

وتطرقت إلى تنامي دور مصر في المجال البيئى على الساحتين الاقليمية والعالمية، لتستكمل وزارة البيئة خطواتها الحثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية، وتعزيز فرص الاستثمار في المجالات البيئية ذات الأولوية والشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء من خلال تهيئة المناخ الداعم، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، والعمل على صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ.