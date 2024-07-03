طريقة تنظيف فلتر التكييف دون الحاجة إلى فني صيانة.. «هيرجع جديد زي الأول»

يُعاني المواطنين من الموجة الحارة منذ بداية فصل الصيف، ويلجئون إلى الاعتماد على التكييف بشكل أساسي، باعتباره عنصرا حيويا، لكن مع زيادة معدل الاستهلاك تبدأ الكفاءة والجودة في التراجع، بل أحيانا يكون غير قادر على تبريد الغرفة بشكل كافٍ، وفي هذا الإطار سيكون تنظيف فلاتر التكييفات هو الحل الأفضل، إذ تحتوي الفلاتر على العديد من الشوائب والأتربة التي تحتاج إلى إزالتها، لذا يجب على المواطنين تنظيف فلاتر التكييفات مع كل دخلة صيف.

طريقة تنظيف فلاتر التكييف دون الحاجة لفني صيانة التكييف

نقدم لكم طريقة تنظيف الفلاتر حتى يعمل بنفس قوة التكييف الجديد، حسبما أوضح عادل المالكي، مهندس تكيفات.