طريقة تنظيف فلتر التكييف دون الحاجة إلى فني صيانة.. «هيرجع جديد زي الأول»
كتب:
سارة شوقي
06:45 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
نظراً لإرتفاع درجات الحرارةوإستخدام التكييفات.إعرف طريقة تنظيف الفلاتر
يُعاني المواطنين من الموجة الحارة منذ بداية فصل الصيف، ويلجئون إلى الاعتماد على التكييف بشكل أساسي، باعتباره عنصرا حيويا، لكن مع زيادة معدل الاستهلاك تبدأ الكفاءة والجودة في التراجع، بل أحيانا يكون غير قادر على تبريد الغرفة بشكل كافٍ، وفي هذا الإطار سيكون تنظيف فلاتر التكييفات هو الحل الأفضل، إذ تحتوي الفلاتر على العديد من الشوائب والأتربة التي تحتاج إلى إزالتها، لذا يجب على المواطنين تنظيف فلاتر التكييفات مع كل دخلة صيف.
طريقة تنظيف فلاتر التكييف دون الحاجة لفني صيانة التكييف
نقدم لكم طريقة تنظيف الفلاتر حتى يعمل بنفس قوة التكييف الجديد، حسبما أوضح عادل المالكي، مهندس تكيفات.
- افصل الكهرباء قبل بدء تظيف فلاتر التكييف.
- يجب إزالة الفلتر برفق، ويختلف مكانه طبقا للنوع، إذا كان التكييف مُعلقا فإنها تكون في الوحدة الداخلية، وإذا كان التكييف شباك فإنه يظهر بعد رفع الغطاء الأمامي.
- نضع فلاتر التكييف في وعاء به ماء وقليل من الصابون السائل، والقليل من الخل الأبيض، بحيث تُساعد هذه الخلطة على إزالة الروائح الكريهة.
- غسل الفلاتر بفرشاة ناعمة حتى لا يتم خدشه، ثم يُترك منقوعاً في الخليط لمدة 30 دقيقة.
- تأكد أن جميع زوايا الفلاتر تم غسلها جيداً، ثم يتم تجفيفها بواسطة قطع من القماش.
- بعد ذلك يجب إعادة الفلتر إلى التكييف مرة أخرى بشكل جيد، وتوصيل الكهرباء
- إذ لم تلاحظ أي تعديلات على جودة التبريد، سيكون من الأفضل شراء فلاتر جديدة.