سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4-7-2024 في البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اللمصري اليوم الخميس 4-7-2024 في البنوك، ثباتًا ملحوظًا، إذ سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر نحو 48.09 جنيه للشراء، ونحو 48.19 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه اللمصري اليوم الخميس 4-7-2024 في البنوك، بحسب آخر تحديث لسعر الدولار عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.09 جنيه للشراء، ونحو 48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.09 جنيه للشراء، ونحو 48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 48.09 جنيه للشراء، ونحو 48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ووصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلى نحو 48.12 جنيه للشراء، ونحو 48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 48.17 جنيه للشراء، ونحو 48.27 جنيه للبيع.