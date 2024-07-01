آخر تحديث.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 1-6- 2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ بلغ سعره في البنك المركزي المصري 47.96 جنيه للبيع و48.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين وفق أخر تحديث صادر عبر مواقع البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 47.96 جنيه للبيع و48.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.98 جنيه للبيع و48.08 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.98 جنيه للبيع و48.08 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.98 جنيه للبيع و48.08 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 47.98 جنيه للبيع و48.08 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.95 جنيه للبيع و48.05 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 47.98 جنيه للبيع و48.08 جنيه للشراء.