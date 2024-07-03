سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-7-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي، حيث بلغ سعره في البنك المركزي 47.91 جنيه للبيع و48.6 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، وفق آخر تحديث صادر عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 47.91 جنيه للبيع و48.6 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.95 جنيه للبيع و48 جنيها للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.95 جنيه للبيع و48.05 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.96 جنيه للبيع و48.04 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 47.95 جنيه للبيع و48.04 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.95 جنيه للبيع و48.05 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

واستقر سعر الدولار في المصرف المتحد عند 47.98 جنيه للبيع و48.08 جنيه للشراء.