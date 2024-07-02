شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-7-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، إذ بلغ سعره في البنك المركزي المصري 47.90 جنيه للبيع و48.5 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، وفق آخر تحديث صادر عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 47.90 جنيه للبيع و48.5 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.95 جنيه للبيع و48 جنيها للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.95 جنيه للبيع و48.05 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.96 جنيه للبيع و48.04 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 47.95 جنيه للبيع و48.04 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.95 جنيه للبيع و48.05 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

كما استقر سعر الدولار في المصرف المتحد عند 47.98 جنيه للبيع و48.08 جنيه للشراء.