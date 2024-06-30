سعر الدولار اليوم الأحد 30-6-2024 في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 30-6-2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، إذ سجل سعر الدولار اليوم 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الدولار اليوم في مصر، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر الدولار اليوم، 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الدولار اليوم، عند 47.96 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر الدولار اليوم، 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.