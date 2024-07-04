«من مكانك».. كيفية طلب فتوى من خلال بوابة مصر الرقمية؟

تتيح منصة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين، التي تساعدهم في الحصول على ما يرغبون فيه وهم في أماكنهم، دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية أو إهدار الوقت، وذلك كله في إطار سعي الدولة المصرية للتحول الرقمي.

شروط الحصول على طلب فتوى

ويُمكن للأشخاص الحصول على طلب فتوى من خلال بوابة مصر الرقمية، بعد استيفاء عدد من الشروط التي جاءت كالآتي:

1- يختار الشخص موضوع الفتوى مثل: «حج، صلاة، طلاق، ميراث».

2- أقصى عدد للحروف عند كتابة السؤال هو 1000 حرف.

3- الجواب على سؤالك يكون خلال يوم عمل.

كتابة السؤال بشكل واضح

4- يرسل كل سؤال فى نافذة مستقلة ولا يرسل أكثر من سؤال في نافذة واحدة.

5- يكتب السؤال بطريقة واضحة.

6- مسائل النزاع والخلاف يفضل فيها الحضور إلى مقر دار الإفتاء المصرية.

وللأشخاص الذين يرغبون في الحصول على خدمة طلب فتوى الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي: https://digital.gov.eg/categories، وتسجيل البيانات الشخصية الخاصة براغب الخدمة.

وبعد ذلك يتم اختيار أيقونة دار الإفتاء، والضغط على طلب فتوى وبذلك يُمكن الحصول على الخدمة التي يريدها.