أول تعليق من وزير التنمية المحلية الجديد بعد حلف اليمين الدستورية

بعد أداء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وشملت الحقائب الوزارية عدة وزارات، وفي أول تعليق من وزير التنمية المحلية الجديد بعد أداء القسم، أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية الجديد، أن كل محافظ بمثابة رئيس في محافظته ومسئول عن كل الملفات من الصحة والتعليم والتضامن وغيرها من الملفات.

مواجهة الأزمات

وأشارت إلى أنه من الأساليب الجديدة التى تم استحداثها لمواجهة الأزمات ومتابعة العمل هي غرف السيطرة للربط بين المحليات والمحافظات ووزارة التنمية المحلية مع مجلس الوزراء والرئاسة، وكل محافظة بها غرف سيطرة بحيث ينزل المحافظ والجهات المختصة بالمتابعة لمتابعة الوضع أولا بأول وبشكل مباشر، فمثلا لو هناك تركيز على موضوع الأسعار أو أي أزمة يتم التعامل الفوري معها واتخاذ قرار بشكل سريع بشأنها وحل المشكلات والسيطرة عليها.

وأكدت أهمية وجود تنسيق بين الوزارات والمحليات وربط بين السياسات المركزية مع عمل المحليات من الإسكان البيئة التضامن وغيرها من الوزارات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأوضحت «عوض» أن من الملفات المهمة في أولويات الوزارة تطبيق ومتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء ومواجهة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق قانون المحال العامة واستصدار تراخيص المحلات لدمجها في الاقتصاد الرسمي.