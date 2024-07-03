القائمة الكاملة الرسمية للمحافظين الجدد والنواب

أكّدت رئاسة الجمهورية أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد اليوم أداء المحافظين ونوابهم اليمين الدستورية، وهم:

المحافظون:

اللواء خالد شعيب محمود حسين محافظاً لمطروح.

اللواء محمد سالمان موسى الزملوط محافظاً للوادي الجديد.

إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوى أبو لمون محافظاً للمنوفية.

عمرو محمد حنفي محمود محافظاً للبحر الأحمر.

أحمد عبدالله الحسين محمد الأنصاري محافظاً للفيوم.

محمد هانئ جمال الدين غنيم- محافظاً لبني سويف.

الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظاً للإسكندرية

اللواء أح. خالد مجاور محمد مجاور محافظاً لشمال سيناء.

اللواء أشرف محمد إبراهيم الجندي محافظاً للغربية.

اللواء طارق مرزوق محمد عبدالمغني محافظاً للدقهلية

إبراهيم صابر خليل خليل رواش محافظاً للقاهرة.

اللواء عبد الفتاح محمد نور الدين مصطفى سراج محافظاً لسوهاج.

- عبدالمطلب ممدوح محمد عماروة محافظاً للأقصر.

اللواء هشام أحمد أبو النصر أحمد شرف محافظاً لأسيوط.

اللواء طيار أكرم محمد جلال محمد محافظاً للإسماعيلية.

اللواء علاء إبراهيم عبدالمعطي أحمد محافظاً لكفر الشيخ.

اللواء مهندس خالد مبارك حسين بكري محافظاً لجنوب سيناء.

اللواء أح. إسماعيل محمد كمال إسماعيل محافظاً لأسوان.

حازم محمد حسن الأشموني محافظاً للشرقية.

خالد محمود عبدالحليم عبدالعال محافظاً لقنا.

اللواء أح. محب حبشي خليل حبشي محافظاً لبورسعيد.

اللواء أح. طارق حامد محمد الشاذلي محافظاً للسويس.

عادل سعيد إبراهيم النجار محافظاً للجيزة.

اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظاً للمنيا.

أيمن محمد إبراهيم عطية محافظاً للقليوبية.

أيمن محمد رشاد الشهابي محافظاً لدمياط.

جاكلين عازر عبد الحليم عازر محافظاً للبحيرة.

نواب المحافظين:

حسام الدين فوزي أبو سيف نائباً لمحافظ القاهرة

إبراهيم عبد الهادي ياسين نائباً لمحافظ القاهرة

أشرف محمد سيد منصور نائباً لمحافظ القاهرة

منى محمد رضا البطراوي نائباً لمحافظ القاهرة

إبراهيم ناجي عبدالفتاح الشهابي نائباً لمحافظ الجيزة

هند محمد أحمد عبدالحليم نائباً لمحافظ الجيزة

إيمان عمر ريان عبد العزيز نائباً لمحافظ القليوبية

محمد محمود إبراهيم أبو زيد نائباً لمحافظ المنيا

بلال السعيد عبد الحفيظ حبش نائباً لمحافظ بني سويف

حازم عمر أحمد عمر نائباً لمحافظ قنا

عمرو مجدي مصطفى البشبيشي نائباً لمحافظ كفر الشيخ

محمد إبراهيم لطفي موسي نائباً لمحافظ المنوفية

أحمد عصام الدين أحمد موسى نائباً لمحافظ الإسماعيلية

عمرو عثمان محمد نعمان نائباً لمحافظ بورسعيد

عبد الله رمضان توفيق مصطفى نائباً لمحافظ السويس

أحمد محمود عبدالمعطي حسين نائباً لمحافظ الشرقية

لبنى عبدالعزيز حبيب السيد نائباً لمحافظ الشرقية

ايناس سمير محمد حافظ نائباً لمحافظ جنوب سيناء

حنان مجدي نور الدين محمد نائباً لمحافظ الوادي الجديد

أميرة صلاح عبدالحكيم زينة نائباً لمحافظ الإسكندرية

حازم محمد جودة الديب - نائباً لمحافظ البحيرة

محمد سامي صادق التوني نائباً لمحافظ الفيوم

مينا عماد ثابت حنا نائباً لمحافظ أسيوط

محمد عبد الهادي عبدالرحيم نائباً لمحافظ سوهاج

هشام أحمد أبو زيد عبداللاه نائباً لمحافظ الأقصر

أحمد أنور عطية العدل نائباً لمحافظ الدقهلية

شيماء محمد الصديق محمد نائباً لمحافظ دمياط

محمود محمد عبدالغني عيسى نائباً لمحافظ الغربية

عاصم عبدالغفار حامد سعدون نائباً لمحافظ شمال سيناء

إسلام السيد رجب عبدالحميد نائباً لمحافظ مطروح

عمرو حلمي حسان لاشين نائباً لمحافظ أسوان

ماجدة حنا بباوي حنا نائباً لمحافظ البحر الأحمر