منح الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة 2024.. تعرف على نسب التخفيضات

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات قد بدأت في الإعلان عن المنح الجزئية بتخفيضات تصل إلى 40% من قيمة المصاريف الدراسية للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالكليات المختلفة.

وهذه التخفيضات مرتبطة بمجاميع نتائج الطلاب في امتحان الثانوية العامة لعام 2024، حيث تتراوح نسب التخفيض بين 10% و40%.

منح الجامعات الخاصة 2024

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للمنح الدراسية الكاملة فسيتم الإعلان عنها بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 للجامعات الحكومية سواء للطلاب المتفوقين أو الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء والطلاب والطالبات ذوي الظروف الاجتماعية الصعبة.

منح الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية

ونوهت المصادر إلى أن العمل بمختلف القطاعات استعدادا لتنسيق 2024 يتم على قدم وساق، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجانب تدشين عدد من البرامج الدراسية الجديدة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليميا و دوليا.