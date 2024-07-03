مصطفى عمار: يجب على الحكومة الجديدة التواصل الدائم مع الشارع المصري

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنه جرى إسناد مهمة ومسؤولية 23 وزارة من أصل 31 حقبة وزارية إلى وزارء جدد، بينهم إمراة، مشيرا إلى أن نسبة الشباب في التشكيل الجديد مرتفعة للغاية؛ إذ تتراوح بين 30% و40%.

الدكتور أسامة الأزهري يمتلك سمعة طيبة ووسطية

وأضاف «عمار» في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلامية جاسمين طه عبر فضائية «DMC»: «توقفت أمام اختيار الدكتور أسامة الأزهري كوزير للأوقاف لما يتمتع به من سمعة طيبة ووسطية، وسوف يُحدث فارقا كبيرا في الوزارة، وهو من فئة الشباب أيضا».

وأشار إلى أن التشكيل الوزراي يضم 4 وزيرات سيدات، موضحا: «المستشار محمود فوزي من الوجوه الشابة التي تركت بصمة في الحياة السياسية خلال الفترة الماضية، فهو إضافة كبيرة للمنصب الذي تولاه اليوم كوزير»، لافتا إلى أنه يجري رصد آراء المواطنين بالتغييرات الوزارية الجديدة من خلال منصات جريدة الوطن، والتي تشير إلى إيجابية ردود الفعل حولها: «الناس فرحانة ومبسوطة بالتغير وحجم التجديد الحادث».

التغيير الوزاري بمثابة تغيير للمستقبل

وأكد رئيس تحرير جريدة الوطن، أن التغيير الوزاري بمثابة تغيير للمستقبل، وبناء وطن جديد في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة عليها مسؤولية كبيرة، ويجب أن يكن هناك تواصل دائم بين الحكومة والرأي العام، ويتحدثوا مع المواطنين عن الإنجازات والملفات التي تشهدها الدولة فيما بعد.

وشدد، على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة قريبة من الشارع المصري، مطالبا الوزراء الذين أدوا اليمين الدستوري اليوم بالاتصال الدائم بنبض الشارع المصري، مشيرا إلى أن التغير الذي قامت به القيادة السياسية هدفه تلبية احتياجات المصريين في المقام الأول فضلا عن العمل على حل المشكلات والأزمات.