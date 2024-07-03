4 مشروعات جر كهربائي على رأس أولويات كامل الوزير في الحكومة الجديدة

توسعت وزارة النقل في مشروعات الجر الكهربائي خلال السنوات الماضية، إذ تمكنت من ربط القاهرة الكبرى بشبكة مترو خضراء صديقة للبيئة، ومن المقرر أن تستكمل بقية التوسعات في التشكيل الوزاري الجديدة، خاصة بعد تجديد الثقة في الفريق مهندس كامل الوزير، وزيراً للنقل.

القطار الكهربائي الخفيف

لذا تستعرض «الوطن» أول هذه المشروعات، وهي استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف ليصل طوله إلى 105 كيلومترات بدلاً من 70 كيلومترا، ليربط مختلف المدن الصناعية ببعضها البعض.

ثاني المشروعات هي تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع «أكتوبر – الفسطاط» بطول 19 كيلومترا وعدد 16 محطة، إذ تقدمت حالياً أعمال التنفيذ وفق المواصفات والمعايير العالمية وبأيادٍ مصرية خالصة، وسبق وأكد الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ الخط في 2027.

شبكة القطار الكهربائي السريع

ثالث المشروعات، هو مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر و60 محطة «السخنة – العلمين – مطروح» بطول 675 كيلومترا «أكتوبر – أسوان – أبوسمبل» بطول 1100 كيلومتر و«قنا – الغردقة – سفاجا» بطول 225 كيلومترا.

وأخيراً رابع المشروعات، استكمال تنفيذ مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كيلومتر وعدد 22 محطة، ومونوريل غرب النيل بطول 43.8 كيلومتر وعدد 13 محطة.