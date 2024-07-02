تراجع جديد في أسعار الذهب الآن بسوق الصاغة.. عيار 21 بكام؟

تراجعت أسعار الذهب في محال الصاغة الآن، لينخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3158 جنيها، مقارنة بـ3160 جنيهًا سجلها سعر الجرام في التعاملات الصباحية، وبذلك يكون التراجع بنحو جنيهين، وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الذهب بعد تراجعها بمحال الصاغة المصرية الآن، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة، ليسجل 3609 جنيهات للشراء، و3596 جنيها للبيع، مقارنة بـ3611 جنيهًا للشراء و3593 جنيها للبيع في التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في محال الصاغة الآن، 3308 جنيهات للشراء، و3297 جنيها للبيع.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة إلى 2707 جنيهات للشراء، 2698 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن إلى 2105 جنيهات للشراء، و2097 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة إلى 25 ألفًا و264 جنيهًا.