خطة وزارة النقل في الحكومة الجديدة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية

أجندة ضخمة على مكتب الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعد تجديد الثقة فيه في التشكيل الوزاري الجديد، وعلى رأسها تنفيذ رؤية القيادة السياسية لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، وهو ما قطعت فيه الوزارة شوطاً كبيراً خلال السنوات الماضية.

تطوير ميناء الإسكندرية

ولتنفيذ هذه الأجندة وضعت وزارة النقل خطة مُهمة لتطوير المواني البحرية، ففي ميناء الإسكندرية جاري إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بأطوال أرصفة 1150 مترا بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وإنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بأطوال أرصفة 1680 مترا بتكلفة 3.14 مليار جنيه، وكذلك إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي أطوال 7000 متر بتكلفة 6.7 مليار جنيه، وإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانا بتكلفة 2 مليار جنيه.

وبالنسبة لميناء دمياط، يجرى إنشاء محطة «تحيا مصر» بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3.5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4.495 مليار جنيه، وإنشاء محطة الحبوب والغلال بأطوال أرصفة 850 مترا بمساحة 270 ألف متر مربع، بتكلفة 2 مليار جنيه، وفي ميناء جرجروب البحري جاري إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي بطول 3050 متر، كما تعمل الوزارة حالياً على تطوير ميناء السخنة.

مشروعت ضخمة في مواني البحر الأحمر

وفي مواني البحر الأحمر، جاري إنشاء محطة جديدة بميناء سفاجا بأطوال أرصفة 1100 متر بمساحة 810 ألف مر مربع، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، وإنشاء ميناء الصيادين الجديد بتكلفة 300 مليون جنيه، وبالنسبة لميناء العريش البحري جاري تنفيذ 4 مشروعات ضخمة، منها إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 1 بطول 250 مترا، وإنشاء رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول 1000 متر، ومخطط إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 مترا.