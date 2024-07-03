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كامل الوزير: الرئيس السيسي وافق على تعيين 3 نواب لوزير النقل

كتب:

نرمين عفيفي
04:35 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
الفريق مهندس كامل الوزير

الفريق مهندس كامل الوزير

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على تعيين 3 نواب له في وزارة النقل، وهم نائب للنقل البري ويختص بكل ما يتعلق بالطرق والكباري والنقل البري، ونائب للسكك الحديدة والمترو، ونائب للنقل البحري، موضحا أن كل نواب وزارة النقل من داخل وزارة ويستطيعون تيسير أعمال الوزارة لكي يستطيع متابعة أمور الصناعة.

وأضاف الوزير، خلال حديثه لقناة «إكسترا نيوز»، عقب أداءه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيقوم بتقسيم يومه بين وزارتي الصناعة والنقل، من الساعة 8 صباحا لـ3 عصرا بوزارة الصناعة، ومن 3 عصرا لـ10 مساءا بوزارة النقل.

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