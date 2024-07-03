«محمد» يتطوع بـ«حياة كريمة» بعد الاستفادة منها: لمسنا الأحلام على أرض الواقع

داخل منزل محمي بالطوب وسقف يمنعهم من الغرق في مطر الشتاء، يعيش محمد رمضان، 36 عاما، في مركز الصف بمحافظة الجيزة، برفقة زوجته وابنتيه، بعد أن كان يجلس في منزل دون سقف وتغرقهم مياه الأمطار في الشتاء ويغلب عليه الظلام منذ غروب الشمس، لكن مبادرة «حياة كريمة» أضاءت حياته بعد أن أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم حياة كريمة لهم وجعلهم يلمسون الأحلام على أرض الواقع، وفقًا لحديثه مع «الوطن».

«حياة كريمة» وفَّرت خدمات مختلفة

خدمات مختلفة قدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، والتي ضمت سكان مركز الصف في الجيزة، إذ عملت على تطوير وإحلال البنية التحتية، وإصلاح المشكلات داخل القرية خلال العمل على أرض الواقع، والعمل على توفير الخدمات الأساسية، وقال رمضان: «الخدمات اللي زي الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والإنترنت، ما كانتش موجودة عندنا في القرية وكنا عايشين في معاناة كبيرة بسبب كده».

«لكن مبادرة حياة كريمة اسم على مسمى لأنها خليتنا نعيش حياة المدن والرقي، وكمان تم تطوير المباني، ومبنى تكنولوجي، ومكتب خدمات للاستماع لمشكلات وطلبات الأهالي»، كما أنه تم توصيل المياه النظيفة للمنازل، وكانت تلك الخدمات بمثابة حلم كبير للسكان بعدما أن عانوا سنوات طويلة من الأهمال والتهميش، لكن المبادرة حققت أمنياتهم، حسب حديثه.

مكتبات وماكينات صرف داخل القرية

لم يقتصر التطوير من جهة مبادرة حياة كريمة لمركز الصف على بناء المنازل والمدارس والمستشفيات فقط، بل وفروا مكتبات لخدمة الطلاب داخل المركز بعد أن كانوا يخرجون إلى المدينة، مثل مكتبة الشوبك.

طوال فترة التجوال داخل قرية مركز الصف تجد المدارس والمعاهد ومكاتب البريد، «المواطن لمس تطوير المبادرة، وأنا كمواطن ومتطوع لمست التغيير على أرض الواقع، والكل شايف المجهود الجبار اللي حصل، وتوسيع الطرق وتوفير قطعة أرض لمركز شباب الجزيرة الشقراء، والمركز بقى على أعلى مستوى، وكمان بقى موجود ماكينات صرف»، وفقًا لحديثه.