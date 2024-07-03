4 طرق للتبرع لمؤسسة حياة كريمة.. «اختار اللي يناسبك»

استطاعت مؤسسة حياة كريمة تغيير شكل القرى والمناطق النائية المصرية، إذ شهدت آلاف القرى والنجوع توصيل المرافق الأساسية من (مياه - غاز- كهربا- صرف صحي)، وهي مرافق كانت غائبة عن الكثير من القرى المصرية والمناطق النائية البعيدة منذ عهود طويلة، إلا أنّها تحققت على أرض الواقع في أكثر من 1400 قرية من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

طرق التبرع لمؤسسة حياة كريمة

وضمن دور مؤسسة حياة كريمة لتحسين الأوضاع المعيشية والطبية والاجتماعية والتعليمة لملايين المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، مما يستحقون دعم الدولة المصرية لهم، وبمعاونة أكتر من 45 ألف متطوع، وخدماتها التي وصلت إلى 4 ملايين مصري منذ انطلاق المؤسسة عام 2019 حتى الآن.

وتواصل المؤسسة استقبال التبرعات من داخل مصر وخارجها من خلال عدة وسائل إلكترونية سريعة، وهى كلا من:-

- عبر الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة حياة كريمة، عبر الرابط هنـــــا.

- عبر رسالة قصيرة sms وذلك الرقم: 9509.

- التبرع الإلكتروني على أي من (فوري - تطبيق ميجا خير - إنستاباي - ڤودافون كاش - وأورانچ كاش).

- التبرع من خلال رقم الحساب البنكي لحياة كريمة: 45004500.

خدمات حياة كريمة في محافظة الجيزة

وضمن تخفيف العبء عن المواطنين، نجحت «حياة كريمة» في الآونة الأخيرة، في انشاء العديد من المشروعات في محافظة الجيزة، ما بين عمارات سكنية ووحدات اجتماعية، ومجمعات حكومية ونقاط إسعاف، وحدات صحية، كمركز تنمية أسرة، مدارس، بالإضافة إلى تأمين مياه الشرب وصرف الصحي.