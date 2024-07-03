السيرة الذاتية لنائب وزير الصحة في الحكومة الجديدة.. درجات علمية ومناصب قيادية

أدى الدكتور عمرو محمد قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، منذ قليل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نائبا لوزير الصحة والسكان.

مناصب قيادية مهمة

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن السيرة الذاتية للدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، موضحة أنه حصل على درجة الدكتوراه في الصحة العامة، وشغل العديد من المناصب القيادية بوزارة الصحة والسكان على مدار العشرين عام الماضية.

وأكدت «الصحة» أن «قنديل» شغل منصب مدير إدارة مكافحة العدوى، ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، ورئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، ورئيس قطاع الطب الوقائي، والمستشار الطبي بسفارة مصر في المملكة العربية السعودية، وحالياً مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي.

المشاركة في عضوية اللجان العلمية

وشارك الدكتور عمرو قنديل في العديد من اللجان الاستشارية ولجان المراجعة الوطنية والدولية، مثل لجنة اللوائح الصحية الدولية (IHR)، ولجنة الاستعداد لجائحة الإنفلونزا (PIP)، وعضو الفريق الاستشاري الفني المعني بانتشار الحمى الصفراء (GRYF) بمنظمة الصحة العالمية، وعضو المجموعة الفنية الإستشارية الإقليمية (RTAG) بإقليم شرق المتوسط، رئيس اللجنة العليا للتطعيمات بجمهورية مصر العربية (NITAG)، وقام بنشر 70 مقالاً علمياً حول موضوعات متنوعة في مجال الصحة العامة والعديد من المجلات العلمية الدولية.

وأشرف «قنديل» على التأمين الطبي للعديد من الفعاليات الهامة، مثل مؤتمر تغير المناخ (COP27) عام 2022 والمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية، وزارة الصحة والسكان المصرية عام 2023، وكان له دور رئيسي في إعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية وكان آخرها الإطار الاستراتيجي الوطني للصحة الواحدة (2023 - 2027)؛ وخطة العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، وخطط الاستعداد والاستجابة للأمراض المعدية والأوبئة والجوائح.