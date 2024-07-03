حصلت على لقب أم أطفال مصر.. من هي عبلة الألفي نائب وزير الصحة؟

أفادت قناة إكسترا نيوز تعيين النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، نائبا لوزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار.

ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير أبرز المعلومات عن عبلة الألفي

من هي عبلة الألفي؟

- حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة المنصورة عام 1978

- اجتازت دبلوم طب الأطفال وصحة الطفل من جامعة دابلن بايرلندا في عام 1984

- اجتازت الامتحان بالكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية في تخصص طب الأطفال في عام 1987

- حصلت على دكتوراه في طب الأطفال بكلية الطب بجامعة المنصورة في عام 2002

الحصول على زمالة بالاختيار بالكلية الملكية البريطانية

- نجحت في الحصول على زمالة بالاختيار بالكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية التابعة لإنجلترا عام 2004، لتصبح استشاري دولي معتمد في تغذية الطفل والرضاعة الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005.

- حصلت على دبلوم للنشطاء الاجتماعيين في تنمية المجتمع من مؤسسة أشوكا العالمية في عام 2019، ليطلق عليها أساتذة وأطباء الأطفال في ذات العام حصلت على لقب أم أطفال مصر.

- ساهمت في إطلاق حملة الألف الذهبية، والتي تهدف إلى الولادة الطبيعية.