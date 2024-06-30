وزارة الصحة تعلن آخر موعد للتقديم في مدارس التمريض 2024

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان، غلق باب التقديم لمدارس التمريض 2024، الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن التقديم يجري إلكترونيًا فقط، ولن يتم قبول أي طلب بشكل يدوي.

شروط التقديم في مدارس التمريض 2024

وحددت الهيئة العامة للمستشفيات لتعليمية شروط التقديم في مدارس التمريض، وفقا لوزارة الصحة، على النحو التالي:

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم (مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم بالدرجات) مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية بمجموع (240) ولا يعتبر هذا الحد الأدنى للقبول.

عدم الإخلال بكثافة الفصل المقررة ألا تزيد الأعداد المقبولة

- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده (المربع السكني)؛ حرصا على مبدأ التوطين ولا يقبل طلبة من خارج المحافظه أو خارج المربع السكني.

- المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

- عدم الإخلال بكثافة الفصل المقررة ألا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين ( 25 – 30 ) طالبا/ طالبة.

- تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب اقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.

- إقرار ألا يكون الطالب/ الطالبة متزوجا ولا يتم الزواج اثناء فترة الدراسة.

- ألا تكون بطاقه الرقم القومي للأب /الأم أو لمن لديه الولاية التعليمية محدثة أقل من عامين.

- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الأنتهاء من أعمال التنسيق أولا ثم يشترط إجتياز الاختبارات.