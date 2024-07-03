لقاءات لكبار العلماء.. قناة «الناس» تقدم تغطية خاصة احتفالا بالهجرة النبوية

تقدم «قناة الناس» لجمهورها الكريم، تغطية خاصة عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبويةِ، وأهم الدروس المستفادة منها، وذلك يوم الأحد المقبل، الساعة الواحدة ظهرا، وعلى مدار اليوم.

وتستضيف القناة نخبة متنوعة من كبار العلماء والدعاة، يتخللها باقة مختارة من البرامج التراثية النادرة، وفقرات من الإنشاد والمديح النبوي.

وتستعرضُ القناة الدروس المستفادة من هجرة سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، في كل حياتنا الاجتماعية والعملية.