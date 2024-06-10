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بمشاركة كبار العلماء.. تغطية خاصة لوقفة عرفات على قناة «الناس»

كتب:

محمد عزالدين
04:55 م | الإثنين 10 يونيو 2024
شعائر الحج

شعائر الحج

أعلنت قناة «الناس»، أنها ستقدم تغطية خاصة واحتفالية مميزة بمناسبة وقفة عرفات، تحت عنوان: «يوم إتمام الدين وإتمام النعمة على المسلمين».

وتبدأ التغطية من صلاة فجر يوم وقفة عرفات على مدار اليوم، ونقل بث حي ومباشر من الأراضى المقدسة، ويتخللها نقل خطبة عرفات وصلاتي الظهر والعصر، بمشاركة مذيعي قناة الناس، إضافة إلى بعثتها الإعلامية، في رسائل حية من صعيد عرفات الطاهر.

ويشارك فى التغطية نخبة مميزة من كبار العلماء، الموجودين في الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وغيرهم من داخل استوديوهات القناة.

وتركز التغطية علي إبراز أهمية وقيمة فريضة الحج، وشرح المناسك، وتوضيح كيفية أداء الفريضة، وثواب وجزاء الحج كما بينه الكتاب والسنة، مع إبراز مقاصد الحج والقيم الحضارية في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة.

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