السيرة الذاتية للمهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة

يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم، بعد انتهاء الدكتور مصطفى مدبولي من التشكيل الحكومي، وبعدها يقوم المحافظون الجدد ونوابهم بحلف اليمين تمهيدا لتولى مهام العمل اليوم.

السيرة الذاتية للمهندسة منى محمد رضا البطراوي

وكان من بين التغييرات الحكومية، تعيين المهندسة منى رضا البطراوي، مدير عام الإدارة العامة لنظم التطبيقات والدعم الفني في المحافظة لتولي منصب نائب محافظ القاهرة، لذا نستعرض أبرز المعلومات والسيرة الذاتية الخاصة بها في السطور التالية:

- تاريخ الميلاد 24 مايو 1965.

- حاصلة على بكالوريس هندسة جامعة عين شمس.

الوظائف والخبرات العملية:

- مدير المركز التكنولوجى بحي مصر الجديدة.

- مدير المركز التكنولوجي بحي شرق مدينة نصر.

- مدير المكتب الفني بحي شرق مدينة نصر.

- مستشار هندسي لرئيس حي شرق مدينة نصر

- مدير عام الإدارة العامة لنظم التطبيقات والدعم الفني بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمحافظة القاهرة.

وشهدت محافظة القاهرة العديد من التغييرات ضمن التشكيل الحكومي الجديد، إذ تولى منصب محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر بعدما كان يشغل منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، مع تجديد الثقة في كل من الدكتور حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف، نائبا لمحافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادي ياسين نائبا لمحافظ القاهرة، كما جرى تعيين 2 نائبين جدد وهما أشرف محمد منصور، رئيس حى الساحل لتولي منصب نائب محافظ القاهرة.