السيرة الذاتية لـ محمد سيد أشرف نائب محافظ القاهرة الجديد

تولى إبراهيم صابر منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إذ أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

وجرى تجديد الثقة في كلا من الدكتور حسام الدين فوزي عبدالفتاح أبو سيف نائبا لمحافظ القاهرة واللواء إبراهيم عبدالهادي نائبا لمحافظ القاهرة، كما تم تعيين أشرف محمد منصور رئيس حي الساحل لتولي منصب نائب محافظ القاهرة، والمهندسة منى رضا البطراوي لمنصب مدير عام الإدارة العامة لنظم التطبيقات والدعم الفني لتولى منصب نائب محافظ القاهرة.

وتتضمن السيرة الذاتية لنائب محافظ القاهرة الجديد أشرف محمد ما يلي:

- تاريخ الميلاد 8 نوفمبر 1970.

- جهة الميلاد القاهرة.

التأهيل العلمي

- دبلوم تدريب المدربين من الشرق الأوسط للاستشارات.

- دبلوم الدراسات العليا مدتها عامين بتقدير امتياز من جامعة عين شمس.

- بكالوريوس تجارة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة.

الوظائف والخبرات

- رئيس حي الساحل.

- قائم بأعمال رئيس حي الزيتون.

-المدير المالي بإحدى الشركات بدولة الكويت.

- مراجع حسابات بإحدى مكاتب المراجعة.

- مدرس بإحدى الجامعات الخاصة.