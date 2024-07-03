مبادرة «كتف في كتف».. قطار التحالف الوطني الخيري يجوب مصر لدعم 25 مليون مواطن

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة «كتف في كتف» والتي تعد أكبر مبادرة أطلقت للحماية الاجتماعية في مصر، لدعم الفئات الأولى بالرعاية و25 مليون مواطن، وذلك قبل شهر رمضان المبارك 2023 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يتمّ خلال المبادرة توزيع صناديق مواد غذائية تشمل السلع والمواد الغذائية الأساسية، وتوزع على الأسر المستحقة.

مبادرة كتف في كتف تدعم الأسر الأكثر احتياجًا

وتجوب مبادرة كتف في كتف التي أطلقها التحالف الوطني لدعم الأسر الأكثر احتياجًا تجوب جميع محافظات الجمهورية، فهي بمثابة قطار خير في محافظات مصر المختلفة، لدعم الأسر الأولى بالرعاية التي هي على رأس أولويات الرئيس السيسي، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، وحشد الجهود المجتمعية نحو إرساء التكافل الاجتماعي، بهدف توحيد جهود منظمات المجتمع المدني المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع المصري جنبا إلى جنب المؤسسات الحكومية وفي جميع المجالات، وفق بيان أصدره التحالف الوطني.

كما تهدف مبادرة كتف في كتف إلى ترسيخ التكاتف بين أفراد المجتمع وحضور آلاف المتطوعين في المبادرة، يعكس التفاعل السريع والجاد مع المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل وتلبية احتياجاتهم المعيشية وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوفير السلع الأساسية لمحدودي الدخل وإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا.

توزيع كراتين المواد الغذائية

ولم تكتف المبادرة بتوزيع كراتين المواد الغذائية فقط، ولكنها تشمل أيضًا إنشاء مطابخ في جميع المحافظات، التي تتولى توفير وجبات ساخنة للمواطنين يتمّ توزيعها عليهم كوجبات إفطار طوال الشهر الكريم.