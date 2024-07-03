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التحالف الوطني يوزع نظارات طبية مجانا على 229 مستفيدا في الفيوم

كتب:

يسرا البسيوني
08:59 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
التحالف الوطني يوزع نظارات طبية

التحالف الوطني يوزع نظارات طبية

أعلنت مؤسسة الجارحي التابعة للتحالف الوطني توزيع نظارات طبية مجانية على 229 مستفيدًا من غير القادرين في عزبة سالم جاد بقرية المشرك بمركز يوسف الصديق بالفيوم.

توزيع نظارات طبية على 229 مستفيد بالمجان في الفيوم

وأكد التحالف الوطني أنّ هذا الدعم يأتي استكمالًا لمبادرة المؤسسة للكشف والعلاج المجاني لأمراض العيون ومسببات ضعف وفقدان الإبصار لغير القادرين من أهالي الفيوم، وبالتعاون مع مؤسسة ميرفت سلطان.

ولفت التحالف إلى توقيع الكشف الطبي على نحو 1000 مواطن من الأسر الأكثر احتياجًا في عزبة سالم جاد، مشيرا إلى توزيع نظارات طبية مجانية على 229 مستفيدًا وجرى تشخيص احتياجهم إلى النظارات بعد الكشف الطبي.

وأعرب المستفيدون من المبادرة عن شكرهم وتقديرهم للتحالف الوطني ولمؤسسة الجارحي، على اهتمامهم بتقديم الخدمات الطبية المجانية لهم، مؤكدين أهمية المبادرة في تحسين جودة حياتهم وتخفيف الأعباء المالية عن أسرهم.

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بقلم يسرا البسيوني