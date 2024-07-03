قصور الثقافة تعلن شروط نشر الأعمال المترجمة في سلسلة آفاق عالمية

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، استقبال الأعمال المترجمة لنشرها عن سلسلة آفاق الترجمة وفق عدد من الضوابط.

وقالت الهيئة في بيان: «تعلن إدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة عن فتح باب استقبال الأعمال المترجمة المميزة لنشرها في سلسلة آفاق عالمية خلال الفترة المقبلة».

شروط نشر الأعمال المترجمة

- أن يكون النص المترجم عن لغته الأصلية مباشرةً وليس عن لغة وسيطة.

- ألا يكون قد سبق ترجمته إلى اللغة العربية من قبل.

- ألا يكون قد نُشر أي أجزاء من النص المترجم المقدم؛ ورقيًّا أو رقميًّا.

- أن تكون لدى المترجم موافقة مؤلف النص الأصلي أو وكيله أو دار النشر، وإذا كان المترجم غير مصري فيجب أن يحصل على موافقة العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة.

لمن يرغب؛ عليه إرسال النص المترجم والسيرة الذاتية للمترجم على البريد الإلكتروني التالي:

afakalamia@gmail.com

وكان الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة قد أدى اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.