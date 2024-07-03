ركين سعد تبدأ تصوير فيلم «بومة».. صراع بين عصابات الشوارع

بدأت المراحل الرئيسية في تصوير فيلم الإثارة والجريمة العربي المنتظر «بومة»، من بطولة ركين سعد، للمخرج والمؤلف زيد أبو حمدان، ويعد فيلمه الروائي الطويل الثاني بعد فيلم «بنات عبد الرحمن».

تفاصيل شخصية ركين سعد في فيلم «بومة»

وتجسد الفنانة ركين سعد الشخصية الرئيسية، عضوة العصابة لفيلم «بومة»، وحصلت على إشادة كبيرة بعد أدوارها في مسلسلات ناجحة، والذي يجمعها لأول مرة مع جوانا عريضة، بطلة مسلسل مدرسة الروابي للبنات، التي تجسد شخصية صديقتها المقربة عنود.

قصة وأبطال فيلم بومة

وتدور أحداث فيلم بومة، حول العالم السفلي بالأردن، من خلال عصابة مشهورة بمهارتها في استخدام السكين، وتجد ركين سعد زعيمة العصابة نفسها متورطة في صراع على السلطة، بين عصابات الشوارع وبعض المتطرفين، وتواجه ماضيها البائس كفتاة يتيمة، وهو من بطولة ركين سعد، وجوانا عريضة، ومجد عيد، ونبيل الراعي، وحنان الحلو.