«فولة وانقسمت نصين».. ركين سعد تحتفل بعيد الأم على طريقتها الخاصة

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم، والذي تم تخصيصه كل عام يوم 21 مارس، من أجل تقديم الحب والعرفان للأمهات على تضحياتهن اللامحدودة واللامشروطة.

ركين سعد تحتفل بعيد الأم

وحرصت الفنانة ركين سعد على الاحتفال بعيد الأم، من خلال نشر صور تجمعها مع والدتها التي تشبهها كثيرا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «سندي وصديقتي الصدوقة، وأحلى أم بالدنيا».

مشاركة ركين سعد في مسلسل الحشاشين

وتشارك الفنانة ركين سعد كضيفة شرف في مسلسل الحشاشين، والذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، وهو من أهم الأعمال الدرامية على المائدة الرمضانية، وحقق ردود أفعال قوية منذ طرحه على مستوى الوطن العربي.