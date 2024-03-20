رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«فولة وانقسمت نصين».. ركين سعد تحتفل بعيد الأم على طريقتها الخاصة

كتب:

أميرة عزالدين
07:46 م | الأربعاء 20 مارس 2024
ركين سعد

ركين سعد

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم، والذي تم تخصيصه كل عام يوم 21 مارس، من أجل تقديم الحب والعرفان للأمهات على تضحياتهن اللامحدودة واللامشروطة.

ركين سعد تحتفل بعيد الأم

وحرصت الفنانة ركين سعد على الاحتفال بعيد الأم، من خلال نشر صور تجمعها مع والدتها التي تشبهها كثيرا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «سندي وصديقتي الصدوقة، وأحلى أم بالدنيا».

مشاركة ركين سعد في مسلسل الحشاشين

وتشارك الفنانة ركين سعد كضيفة شرف في مسلسل الحشاشين، والذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، وهو من أهم الأعمال الدرامية على المائدة الرمضانية، وحقق ردود أفعال قوية منذ طرحه على مستوى الوطن العربي.

اقرأ المزيد:

الفنانة الأردنية ركين سعد تبدأ تصوير مسلسل «بدم بارد»

ركين سعد تنهار نفسيا في الحلقات الأولى من مسلسل اتزان

ركين سعد تبدأ تصوير مسلسل «إتزان» لعرضه على منصة Watch It

ركين سعد: شخصية مريم تشبهني بدرجة كبيرة.. و«WATCH IT» وفرت كل سبل النجاح
بقلم أميرة عزالدين