الفنانة الأردنية ركين سعد تبدأ تصوير مسلسل «بدم بارد»

بدأت الفنانة الأردنية ركين سعد تصوير مشاهدها من مسلسل «بدم بارد» للمخرج هادي الباجوري، والذي تقوم فيه بشخصية زينة، والذي يتكون من 8 حلقات، مقرر عرضها قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية.

ونشرت ركين على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صور لها من كواليس تصوير مسلسل «بدم بارد»، مستوحى من أحداث حقيقية حول قضية سفاح الجيزة، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة.

أبطال المسلسل

وبجوار ركين سعد، يشارك في بطولة المسلسل النجوم أحمد فهمي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وورشة كتابة إنجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

بطلة مسلسل «اتزان»

ويعرض حاليًا لركين سعد مسلسل اتزان على منصة WATCH IT، والذي تقدم خلاله شخصية رحمة التي تعاني من اضطرابات نفسية وتعيش وسط صراعات عائلية وتطاردها ذكريات والدها المتوفي.

ويشاركها بطولة المسلسل صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، حسن مالك، ثراء جبيل، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم. المسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام.

وبدأت ركين تصوير أولى مشاهدها في الموسم الثاني من مسلسل ريفو، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدره تريند منصة WATCH IT طوال فترة عرضه.

ويشارك ركين في بطولة المسلسل النجوم أمير عيد، صدقي صخر، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، مينا النجار، محسن محي الدين، المسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.