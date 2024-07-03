وفاة 5 صيادين بعد تناول مشروب عثروا عليه داخل زجاجات بحرية بسيرلانكا

في حادث مأساوي، لقى 5 صيادين من سريلانكا على الأقل حتفهم على متن إحدى السفن بالبحر المفتوح، بعدما تناولوا من زجاجات كانت طافية على المياه وتحوي سائلًا مجهولًا، كما أن هناك 3 آخرين في حالة صحية حرجة.

وفاة 5 صيادين بعد تناول مشروب مجهول

وأفادت البحرية السيريلانكية، في بيان رسمي لها، بوفاة 5 صيادين على الأقل، وإصابة 3 آخرين بـ وعكة صحية شديدة وخطيرة بعد تناولهم من زجاجات كانت طافية على مياه البحر المفتوح على بعد حوالي 320 ميلًا بحريًا من تانجالي، وهي بلدة تقع على الساحل الجنوبي لسريلانكا، وكانت هذه الزجاجات تحتوي على سائل مجهول، حسب ما ورد على موقع «odditycentral».

وعلى الرغم من عدم تحديد عدد هذه الزجاجات التي وجدها الصيادون طافية على مياه البحر، أو نوع السائل الذي احتوت عليه، فإن متحدثًا باسم البحرية السيريلانكية، أوضح أن الزجاجات كانت تحتوي على نوع من الكحول، لافتًا إلى أن البحارة على متن سفينة الصيد المسماة ديفون تقاسموا هذه الزجاجت فيما بينهم، ولم يمض وقت طويل حتى شعروا جميعًا بإعياء شديد.

مشاركة الزجاجات مع قوارب صيد أخرى

ونتيجة لهذه الوعكة الصحية الشديدة، تلقى البحارة الإسعافات الأولية من على متن القارب من الطاقم الطبي التابع للبحرية السيريلانكية، إلا أن الإصابة كانت شديدة، ونتج عنها مصرع 5 على الأقل منهم وتعرض 3 آخرين لوعكة صحية شديدة وخطيرة، ولسوء الحظ لم يكتف هؤلاء البحارة بتقسيم الزجاجات فيما بينهم، بل شاركوها مع قوارب صيد أخرى.

محاولة معرفة محتويات الزجاجات القاتلة

وأثار هذا الحادث المأساوي احتجاجات في بلدة تانجالي الساحلية؛ إذ ألقت عائلات البحارة القتلى اللوم على إدارة مصايد الأسماك والموارد المائية السريلانكية في الحادث، كما طالب الصيادون الآخرون بإعادتهم إلى الأرض للحصول على المياه، وفي الوقت نفسه، تسعى السلطات السيريلانكية جاهدة لمنع وقوع المزيد من الوفيات بسبب الزجاجات الغامضة، وتواصل التحقيق في محتويات الزجاجات الغامضة من أجل فهم ما الذي يقتل الأشخاص الذين استهلكوها.