مصرع 27 هنديًا جراء حادث تدافع بولاية «أوتار برديش»

لقي 27 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أخرون في حادث تدافع أثناء تجمع ديني هندوسي في شمال الهند، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى، حسبما نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن مسئولين طبيين حكوميين.

تجمع حشود من الناس للاحتفال بعيد الإله الهندوسي شيفا

وحدثت الواقعة بسبب تجمع حشود من الناس للاحتفال بعيد شيفا الهندوسي بمدينة هاثراس، على بُعد 140 كيلومتراً جنوب شرق عاصمة الهند «دلهي».

وقال مسؤول طبي كبير في ولاية أوتار براديش رام موهان تيواري للجارديان: «تلقينا 27 جثة حتى الآن ولا تزال الجثث تصل»، وأعلن كبير المسؤولين الطبيين أوميش كومار تريباثي للصحفيين إن القتلى هم 25 امرأة ورجلان، مشيرًا إلى نقل العديد من الجرحى إلى أقرب مستشفى.

وحسب الصحيفة، يعود السبب الرئيسي في الحادث إلى التدافع أثناء مناسبة دينية، حيث تعتبر الحوادث المميتة شائعة في الهند خلال المهرجانات الدينية الكبرى.

ليست الحادثة الاولى

قُتل ما لا يقل عن 112 شخصًا في عام 2016 بعد انفجار ضخم ناجم عن عرض محظور للألعاب النارية في معبد بمناسبة رأس السنة الهندوسية، مزق الانفجار المباني الخرسانية وأشعل حريقًا في مجمع معابد في ولاية كيرالا، حيث تجمع الآلاف.

وفي عام 2013 توفي 115 شخصًا بعد حادث تدافع على جسر بالقرب من معبد في ولاية ماديا براديش بالهند.

وتجمع ما يصل إلى 400 ألف شخص في المنطقة، ووقع التدافع بعد انتشار شائعة مفادها أن الجسر على وشك الانهيار.

قُتل نحو 224 هندوسيًا وأصيب أكثر من 400 آخرين في حادث تدافع عام 2008 في معبد على قمة تل في مدينة جودبور الشمالية.