موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. العظمى تصل لـ30 درجة

موجات شديدة الحرارة شهدتها الأنحاء كافة، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ساد بها ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، التي تزيد من الشعور بحرارة الطقس، ليكون الطقس السائد في تلك الموجات شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا، وحركة الرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا، ما يجعل الكثيرون يهتمون بمعرفة موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.

موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى؛ إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بدءا من يوم الجمعة المقبل، لتصل درجات الحرارة العظمى إلى 30 درجة في بعض المناطق.

وبالنسبة للرطوبة، فمن المتوقع أن تتراوح العظمى ليلا على القاهرة والوجه البحري بين 75 و80%، فيما تتراوح الصغرى نهارا بين 25 و35%، وتتراوح العظمى ليلا على السواحل الشمالية بين 85 و90%، فيما تتراوح الصغرى بين 50 و55%، كما تتراوح العظمى ليلا على شمال الصعيد بين 55 و60%، وتتراوح الصغرى نهارا بين 15 و20%، وبالنسبة لجنوب الصعيد فتتراوح العظمى ليلا بين 25 و30%، فيما تتراوح الصغرى نهارا بين 10 و15%.

درجات الحرارة الجمعة 5 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.