«استكمال 4 مشروعات».. ملفات مهمة على مكتب محافظ الإسكندرية الجديد

ملفات مهمة تنتظر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، بعد تكليفه بمنصب محافظ الإسكندرية، منها مشروعات جرى البدء فيها ولم تكتمل بعد، أبرزها توسعة كورنيش الإسكندرية ومشروع فصل مياه الأمطار.

وهناك عدد من الملفات المهمة التي تنتظر المحافظ الجديد بعد حركة المحافظين 2024 اليوم، أبرزها تحسين شبكة الطرق، والصرف الصحي، والمياه، وتنظيم البناء ومواجهة العشوائيات، وتحسين حركة المرور والقضاء على المواقف العشوائية وتطوير وسائل النقل العام تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

تطوير السياحة في الإسكندرية

وتعد «السياحة»، من أهم الملفات إذ يحتاج إلى تعزيز السياحة الداخلية والخارجية لعودة الإسكندرية إلى مكانتها، إضافة إلى الاقتصاد والاستثمار من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.

مشروعات تحتاج لاستكمال من المحافظ الجديد

كما توجد مشروعات هامة في الإسكندرية قيد التنفيذ حاليا تحتاج إلى استكمال من قبل المحافظ الجديد، وهي:

- توسعة كورنيش الإسكندرية

- مشروع فصل مياه الأمطار

- استكمال تطوير شارع النبي دانيال

- حلقة السمك

وهذه الملفات تتطلب خطة شاملة وجهود متواصلة من قبل المحافظ وفريق عمله، لتحقيق تحسينات ملموسة في حياة سكان الإسكندرية.